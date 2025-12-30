Голосування за гроші: одному з нардепів обрали запобіжний захід

Адвокати парламентаря заявили, що подаватимуть апеляцію.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави народному депутату від "Слуги народу" Юрію Кісєлю. Про це повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на самого депутата, оскільки засідання проходило в закритому режимі.

Зазначається, що розмір застави він не уточнив. А адвокати парламентаря заявили, що подаватимуть апеляцію.

Водночас прокурор після засідання суду відмовився коментувати судове рішення щодо депутата.

Як зауважує видання, Кісєль, який є заступником голови фракції "СН" та головою парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, - один із п’яти депутатів, яким Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри як учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за "потрібне" голосування.

Кісєль звинувачення НАБУ та САП відкидає. Він заявив, що хабарів за "потрібне" голосування не було.

Голосування за гроші в ВР

Як повідомляв УНІАН, НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування.

За даними слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати та службові особи апарату ВР. Діяльність групи координував один з народних депутатів.

У Бюро також зауважили, що підозрювані - п’ятеро народних депутатів. Усім їм були вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

