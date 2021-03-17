Поліція не відкидає версію нападу на ґрунті расової ненависті.

Вісім людей були застрелені внаслідок серії нападів на три спа-салони в американському місті Атланта. 21-річний підозрюваний затриманий.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Стрілянину нападник спершу почав у масажному центрі у передмісті. Потім він рушив на північ міста і вчинив стрілянину ще у двох спа-салонах, розташованих один навпроти одного.

"Підозрюваний нині під вартою на допитах. Як мені відомо, затримання відбулося без ексцесів", - розповів шериф Джей Бейкер, додавши, що правоохоронці не можуть виключати спрямованість нападу проти американців азійського походження.

Як повідомляє BBC, Південна Корея підтвердила, що четверо загиблих - корейського походження.

Читайте такожВикрадали авто, продавали наркотики: у Харкові затримали дніпрян з амфетаміном, гранатами та зброєю (фото)Перший напад стався близько 17:00 за місцевим часом. Дві жертви загинули на місці, ще двоє - померли в лікарні. За даними правоохоронців, загинули дві жінки азійського походження, а також ще одна біла жінка і білий чоловік. Окрім того, був поранений чоловік латиноамериканського походження.

Менш ніж за годину поліцейські отримали новий виклик. Там виявили трьох жінок, які померли на місці від вогнепальних поранень.

На місці події до правоохоронців надійшов виклик у ще один спа-центр, розташований через дорогу - там знайшли ще одну застрелену жінку.

Слідчі дослідили записи з камер відеоспостереження та опублікували зображення підозрюваного, поміченого біля одного зі спа-салонів. Поліція почала розшукувати Роберта Аарона Лонга з Вудстоку, штат Джорджія. Незабаром чоловіка затримали приблизно у 240 км на південь від Атланти.

Хоча влада не називає можливий мотив нападу, контртерористичний підрозділ департаменту поліції Нью-Йорка оголосив про розгортання додаткових патрулів в азійських громадах.

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Автор: Катерина Комолова