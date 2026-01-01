Виявляється, російські спецслужби виділили $500 тис. на його ліквідацію, але ГУР провела спецоперацію і врятувала командира.

Командир РДК ("Російський добровольчий корпус") Денис White Rex Капустін насправді живий. Головне управління розвідки зірвало операцію Росії щодо його ліквідації. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Провал спецслужб РФ ― командир РДК Денис Капустін живий, а отримані пів мільйона доларів за його ліквідацію посилять спецпідрозділи ГУР", - йдеться у повідомленні.

Очільник ГУР Кирило Буданов особисто оголосив про те, що Капустін живий.

"З поверненням!" ― заявив Буданов, привітавши Капустіна та команду ГУР, яка пошила в дурні спецслужби РФ.

Зазначається, що вбивство командира РДК, який воює проти Москви у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР, замовили спецслужби Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

Як повідомив у доповіді Буданову командир "Спецпідрозділу Тимура", у результаті комплексної спецоперації ГУР, яка тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Капустіна, якого російський диктатор Володимир Путін вважає особистим ворогом, а також встановлено коло осіб ― замовників злочину у російських спецслужбах та виконавців.

"Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз, командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань", ― доповів Тимур.

Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна, який також долучився до доповіді через відеозв’язок.

"Перш за все, пане Денисе, вітаю Вас із поверненням до життя. Це завжди приємно. Я радий, що кошти, отримані за замовлення Вашої ліквідації пішли на допомогу нашій боротьбі. Бажаю нам всім і Вам особисто успіхів", ― заявив Буданов.

Командир РДК з позивним White Rex відрапортував про готовність продовжити виконання бойових та спеціальних завдань на чолі підрозділу.

"Тимчасова моя відсутність не вплинула на якість та успіх реалізації бойових завдань. Готовий висуватися в район виконання та продовжувати командувати підрозділом РДК", – сказав Капустін.

Буданов подякував Тимуру та команді воєнних розвідників за успішне й чудове виконання спецоперації.

