Росіяни вже добу оскаженіло бомбардують Куп'янськ, - 'Флеш'

Російська армія рівняє із землею місто, яке, за словами Путіна, вже більше місяця під російським контролем.

Куп'янськ вже добу перебуває під масованою повітряною атакою з боку російських окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі написав експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Вже добу Куп'янськ перебуває під масованим повітряним ударом противника. Такої сильної активності ворога на фронті не пам'ятаю за рік", - наголосив він.

За словами експерта, переважно йдеться про керовані аваційні бомби, реактивні системи залпового вогню та ракети.

"Противник намагається відпрацьованою тактикою знищити наші позиції", - додав Бескрестнов.

Битва за Куп'янськ

Як повідомляв УНІАН, ще у листопаді росіяни заявляли про начебто захоплення ними Куп’янська у Харківській області. Утім, ці заяви не відповідали дійсності.

Наприкінці грудня начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що російські окупанти у Куп’янську залишаються в оточенні, а українські військовослужбовці їх поступово ліквідують.

За його словами, зусилля росіян спрямовані не стільки на сам Куп’янськ, скільки на лівий (східний) берег річки Оскіл. Він додав, що на лівому березі річки у ворога вдаліша ситуація з логістикою, на відміну від самого міста.

Так, Трегубов зазначив, що на цьому напрямку Сили оборони України потребують більше особового складу, артилерійських снарядів, ракет та безпілотників.

