Попри поранення, водій встиг схопитися за лезо голою рукою та викликати на допомогу колег.

Троє жителів Сумщини отримали по 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за напад на таксиста.

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, двох чоловіків та дівчину, які скоїли розбійний напад на таксиста та викрали його авто, визнано винними в інкримінованих злочинах (ч. 2 ст. 187 та ч. 3 ст. 289 КК України) за вироком Шосткинського міськрайонного суду Сумської області 1 лютого.

За інформацією слідства, у Шостці 28 листопада 2019 року троє місцевих мешканців близько 17:00 викликали таксі до смт Вороніж Шосткинського району.

Читайте такожУ Харкові пасажир зґвалтував таксистку (фото)«Виїхавши на околицю міста, пасажир із заднього сидіння накинувся з ножем на водія. Швидко зорієнтувавшись, таксист, попри поранення, схопився за лезо голою рукою і, таким чином, попередив наступні удари. Поки тривала боротьба, водій встиг по рації подати сигнал «тривога» диспетчеру», – йдеться у повідомленні.

Потім нападники пересадили таксиста на заднє сидіння, один із них сів за кермо. У цей час колеги пораненого водія з’їхалися на тривожний сигнал, затримали нападників та доставили їх у поліцію.

Серед затриманих виявилися 29-річний п’ять разів судимий за крадіжки та грабіж молодик, який лише 15 листопада 2019 року звільнився з місць позбавлення волі, 24-річна тричі засуджена за хуліганство і шахрайство дівчина та 36-річний чоловік, у якого судимість погашена.

На вирок суду обвинувачені чекали за ґратами.

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Автор: Віталій Кохан