Жінка під час зіткнення перебувала на «зебрі» / фото Telegram-каналу «Днепр Сейчас»

У місті Кам’янське Дніпропетровської області затримано водія іномарки на єврономерах, який на пішохідному переході збив на смерть 26-річну жінку.

Читайте такожПід Дніпром BMW на шаленій швидкості збив дівчину: тіло відкинуло на десятки метрів (відео)Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Ольга Кузнецова.

За її словами, ДТП сталася на перехресті проспекту Аношкіна та вулиці Республіканської 18 березня приблизно о 13:40.

«Водій BMW, 1986 р. н., їхав на великій швидкості і збив молоду жінку, 1994 р. н., яка намагалася перейти проїжджу частину пішохідним переходом. В результаті смертельного удару жінку відкинуло на кілька метрів», - розповіла вона.

За словами Кузнецової, водія затримали на місці події відповідно до ст. 208 КПК України.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини) Кримінального кодексу України.

Вона додала, що слідство у кримінальному провадженні проводить поліція Дніпропетровської області.

За інформацією Кузнецової, сьогодні Індустріальний районний суд Дніпра обере затриманому запобіжний захід.

Смертельна ДТП у Кам’янському: що відомо

  • У Кам'янському Дніпропетровської області сталася моторошна ДТП, в якій загинула молода дівчина.

  • На відео, опублікованому у соцмережах, видно, що дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу. Однак швидкість легковика була настільки великою, що дівчина не встигла зреагувати.

  • Від потужного удару пішохода відкинуло на кілька метрів. При цьому водій BMW загальмував, врізавшись у паркан.

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Автор: Раїса Юргель