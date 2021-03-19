В результаті смертельного удару жінку відкинуло на кілька метрів.

У місті Кам’янське Дніпропетровської області затримано водія іномарки на єврономерах, який на пішохідному переході збив на смерть 26-річну жінку.

Читайте такожПід Дніпром BMW на шаленій швидкості збив дівчину: тіло відкинуло на десятки метрів (відео)Про це кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Ольга Кузнецова.

За її словами, ДТП сталася на перехресті проспекту Аношкіна та вулиці Республіканської 18 березня приблизно о 13:40.

«Водій BMW, 1986 р. н., їхав на великій швидкості і збив молоду жінку, 1994 р. н., яка намагалася перейти проїжджу частину пішохідним переходом. В результаті смертельного удару жінку відкинуло на кілька метрів», - розповіла вона.

За словами Кузнецової, водія затримали на місці події відповідно до ст. 208 КПК України.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини) Кримінального кодексу України.

Вона додала, що слідство у кримінальному провадженні проводить поліція Дніпропетровської області.

За інформацією Кузнецової, сьогодні Індустріальний районний суд Дніпра обере затриманому запобіжний захід.

Смертельна ДТП у Кам’янському: що відомо

У Кам'янському Дніпропетровської області сталася моторошна ДТП, в якій загинула молода дівчина.

На відео, опублікованому у соцмережах, видно, що дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу. Однак швидкість легковика була настільки великою, що дівчина не встигла зреагувати.

Від потужного удару пішохода відкинуло на кілька метрів. При цьому водій BMW загальмував, врізавшись у паркан.

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Автор: Раїса Юргель