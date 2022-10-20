У Харківській області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій - двоє людей загинуло, ще четверо отримали поранення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він підкреслив, що в області все ще дуже високим залишається рівень мінної небезпеки.
"Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення", - повідомив голова ОВА.
Чиновник додав, що піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області - за добу знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.
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РФ під час повномасштабного вторгнення захопила низку українських населених пунктів, зокрема, у Харківській області.
Армія України 6 вересня розпочала контрнаступ у цьому регіоні. 14 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся область деокупована.
Раніше не раз повідомлялося, що окупанти під час відступу мінують територію та різні об'єкти.
6 жовтня керівник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що на звільненій території знайшли тіла 534 українців, вбитих окупантами. Зокрема, масове поховання було виявлене у місті Ізюм, там вилучили 447 тіл.