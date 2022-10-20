Авто зі співробітниками ДСНС підірвалося на міні в Ізюмському районі Харківській області.

У Харківській області на міні підірвався автомобіль зі співробітниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій - двоє людей загинуло, ще четверо отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він підкреслив, що в області все ще дуже високим залишається рівень мінної небезпеки.

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"Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення", - повідомив голова ОВА.

Чиновник додав, що піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області - за добу знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.

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РФ під час повномасштабного вторгнення захопила низку українських населених пунктів, зокрема, у Харківській області.

Армія України 6 вересня розпочала контрнаступ у цьому регіоні. 14 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся область деокупована.

Раніше не раз повідомлялося, що окупанти під час відступу мінують територію та різні об'єкти.

6 жовтня керівник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що на звільненій території знайшли тіла 534 українців, вбитих окупантами. Зокрема, масове поховання було виявлене у місті Ізюм, там вилучили 447 тіл.

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