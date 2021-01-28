Посадовець вимагав у місцевого бізнесмена хабар за закриття кримінального провадження, пов’язаного із привласненням коштів під час здійснення підприємницької діяльності.

Працівника оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Харківській області та посередника затримано за одержання неправомірної вигоди у розмірі $20 тис. від підприємця.

Читайте такожУ Києві СБУ затримала за хабар двох чиновників Мін'юстуПро це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Оперативні працівники ДБР встановили, що працівник ДФС вимагав у місцевого підприємця $20 тис. за закриття кримінального провадження, пов’язаного із привласненням коштів під час здійснення підприємницької діяльності.

Зазначається, що 27 січня на вимогу посадовця потерпілий передав вказану суму неправомірної вигоди посереднику. Після чого обидва фігуранти були затримані в порядку ст. 208 КПК.

Наразі проводяться обшуки за місцем роботи та проживання правоохоронця і його спільника. Вирішується питання повідомлення їм про підозру (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу) та застосування запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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Переклад: Світлана Макринська