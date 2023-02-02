У столиці трапилася аварія на колекторі, на місці вже працюють фахівці.

У Києві в Солом'янському районі сталася аварія на колекторі, частково обмежено рух у бік Шулявського мосту.

Аварія в Києві трапилася на вул. Вадима Гетьмана, повідомили у Київській міській держадміністрації. На місці аварії вже працюють фахівці "Київводоканалу".

"Аварія сталася на каналізаційному колекторі діаметром 500 мм на вул. Вадима Гетьмана, 19", - зазначили у відомстві. Станом на 09:20 четверга, 2 лютого, внаслідок аварійної ситуації на каналізаційному колекторі частково обмежено рух проїжджою частиною у бік Шулявського мосту.

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Важливі новини Києва - що треба знати про роботу транспорту

Завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиця України продовжує поступово відновлювати рух електротранспорту, який було призупинено унаслідок дефіциту електрики, який виник через масовані удари РФ.

Уже відновлено рух низки трамваїв. Стало відомо, що 31 січня на Троєщині відновили рух трамваї №28 ("вул. Милославська - станція метро "Лісова") та №5 ("вул. Сержа Лифаря - станція Троєщина-2").

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