Пасажирка, яка їхала разом з убитим, стверджувала, що чоловік сам перерізав собі горло.

У Кривому Розі за кермом автомобіля, що потрапив у ДТП, виявили зарізаного чоловіка.

Аварія сталася близько 19:40 у четвер, 11 лютого, в Довгинцівському районі, повідомляє Перший міський. Chevrolet загиблого врізався у стовп.

«До іномарки підійшов очевидець події. У салоні машини перебував чоловік-водій і пасажирка. Відомо, що дівчина мала стосунки з шофером», — йдеться в повідомленні.

Пасажирка стверджувала, що під час поїздки у них з водієм почався конфлікт. 27-річний чоловік нібито спробував спочатку з ножем напасти на дівчину, але потім почав різати себе по грудях, руках і шиї.

Читайте такожУ Києві дівчина прийшла в гості до хлопця і вдарила його ножем в серцеУ якийсь момент, за версією супутниці померлого, він перерізав собі артерію та помер від втрати крові, а машина продовжила котитися дорогою і врізалася у стовп. Також дівчина говорила, що загиблий міг бути під наркотиками.

Однак сьогодні, 12 лютого, стало відомо, що водій не накладав на себе руки.

«Як з'ясувалося під час слідчих дій, між пасажиркою і водієм виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Жінка схопилася за ніж і порізала свого компаньйона. Поранення виявилося смертельним», — повідомив Перший міський.

У Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області підтвердили, що характер і кількість пошкоджень на тілі чоловіка не говорять про самогубство.

«Як було встановлено, під час руху в автомобілі між жінкою та її співмешканцем стався конфлікт, у якому зловмисниця ножем завдала чоловікові численні удари в шию. 27-річний водій помер за кермом, а підозрювана, щоб приховати свою причетність до злочину, всім повідомила про його самогубство», — розповіли в поліції.

Правоохоронці допитали 28-річну пасажирку, і вона зізналася у скоєному. Дівчину затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Комолова