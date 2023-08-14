Поліцейські вже вилучили, зокрема, декілька комплектів підроблених автономерів.

В Одесі правоохоронці розкрили схему так званих "підстав" на дорозі, під час яких нібито від винуватців аварії вимагали гроші.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, наразі встановлено кілька зловмисників, які втягували жертву в автопригоду у такий спосіб, щоб виглядало ніби вона порушила правила дорожнього руху і пошкодила чуже авто. Надалі начебто винному водієві пропонувалось "залагодити провину" сплатою грошей.

За даними поліції, фігуранти могли використовувати два автомобілі - чорний Mercedes-Benz S500L та сірий Volkswagen Passat, заздалегідь спеціально пошкодивши на одному із них лакофарбове покриття частин кузова.

Відео дня

Виглядала схема наступним чином: один автомобіль під час дорожнього руху прилаштовувався до обраної "жертви", намагаючись потрапити у "мертві зони" її дзеркал. Це робилося, щоб бути непомітним для водія. Спільник першого зловмисника в цей час, рухаючись попереду або збоку, різко перебудовувався, провокуючи "жертву" на раптовий та різкий маневр. Саме у такий спосіб штучно створювалась імітація ДТП.

"Надалі особи, які заздалегідь та попередньо узгодили "схему автомобільної підстави", вказували "винному" водієві на пошкодження на автівці, до яких він насправді не мав відношення. Зловмисники погрожували створенням подальших "проблем" і пропонували "розв'язати питання" на місці, сплативши їм кошти", - розповіли у поліції.

Зазначається, що для маскування фігуранти підміняли на своїх машинах реєстраційні номери, а, щоб ще більше залякати жертву своїм нібито високим становищем у суспільстві, вдягалися у ділові костюми. Зокрема, вони створювали презентабельний зовнішній образ і представлялися працівниками державних органів.

Наразі правоохоронці вилучили декілька комплектів підроблених автомобільних реєстраційних номерів, липку стрічку, яку зловмисники клеїли поверх певних літер на номерних знаках. Як уточнюється, таким чином вони утворювали інші літери: наприклад, "І" перетворювали на "Т". Також вилучені інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Поліцейські попросили звернутися до правоохоронних органів громадян, які стали жертвами подібних "підстав", а також можливих свідків, які впізнали автомобілі або реєстраційні номери.

Потерпілим та свідкам треба зателефонувати за номерами 048 779 42 52, 093 216 70 25 чи на спецлінію "102".

Розслідування розпочато за ст. 290 Кримінального кодексу України (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу).

Цікаві новини Одеської області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області затримали посадовця однієї з районних адміністрацій, який вимагав 6 тис. доларів від дружини військовослужбовця, що отримав тяжке поранення.

Подія сталася у Білгород-Дністровському районі - на хабарі попався начальник сектору мобілізаційної роботи, який за кошти обіцяв вплинути на посадових осіб оперативного командування "Південь" для переведення військовослужбовця до військової частини у місто Білгород-Дністровський.

Вас також можуть зацікавити новини: