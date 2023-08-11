Для отримання "гонорару" зловмисник залучив посередницю.

В Одеській області затримали посадовця однієї з районних адміністрацій, який вимагав гроші у дружини військовослужбовця, що отримав тяжке поранення. Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, подія сталася у Білгород-Дністровському районі.

На хабарі погорів начальник сектору мобілізаційної роботи районної військової адміністрації Одещини. Формально йому інкримінують зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у липні-серпні 2023 року посадовець вимагав та одержав від жінки 6 тис. доларів. За ці кошти він обіцяв вплинути на посадових осіб оперативного командування "Південь" для переведення її чоловіка-військовослужбовця до військової частини у місто Білгород-Дністровський.

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Правоохоронці затримали його після одержання хабаря.

У регіональному главку національної поліції уточнили, що начальник сектору мобілізаційної роботи РВА вимагав та отримав гроші через посередницю.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри і його спільниці.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про начальника сектору мобілізаційної роботи Білгород-Дністровської військово-цивільної адміністрації Одеської області.

Нагадаємо, на Одещині СБУ викрила бухгалтера фінансово-економічного підрозділу військової частини, який нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які взагалі не служать в ЗСУ. Зокрема, зловмисник вносив недостовірну інформацію до зарплатних відомостей та списків на преміювання особового складу військової частини. Встановлено, що фігурант придбав авто преміум класу, а загалом розікрав більше 10 млн гривень.

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