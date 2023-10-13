Зрадник "зливав" ворогу інформацію про українських захисників та бойову техніку.

В Одесі затримали агента російської розвідки, який маскувався під водія міжнародної благодійної організації. Як повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури, наразі викрито і повідомлено про підозру жителю Одеси за фактами несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, фігурант через соцмережу передавав інформацію про розташування військових об’єктів і переміщення озброєння в Одесі та Миколаєві своєму знайомому, який має проросійську позицію та знаходиться на території Росії. Встановлено, що "отримувач" інформації всіляко протидіє українській владі, та одесит окрім текстових повідомлень, надсилав цьому знайомому у РФ фото бойової техніки з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості.

За даними прокуратури, під час затримання в інформатора вилучили протитанкові гранати. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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У пресслужбі обласного управління СБУ розказали, що ворожий агент діяв за завданням головного управління генштабу ЗС РФ (ГРУ). Для маскування розвідувально-підривної діяльності він влаштувався водієм до місцевого осередку міжнародної благодійної організації.

Діючи під прикриттям, одесит об’їжджав територію міста, де намагався виявити ключові укріпрайони та інші місця базування підрозділів ЗСУ. Також ворога цікавили ймовірні маршрути переміщення українських військ у напрямку південного фронту.

За даними слідства, фігурант ще у 2014 році за вказівкою спецслужб РФ проводив активну діяльність у проросійських організаціях. Але тоді, після провалу кремлівського проєкту "російської весни" на Одещині, куратори перевели поплічника у "режим очікування".

"Невдовзі, після 24 лютого 2022 року, на фігуранта дистанційно вийшов резидент агентурної мережі ГРУ з території РФ та "активував" свого інформатора для збору розвідувальних відомостей в обласному центрі. Для комунікації з окупантами фігурант використовував заздалегідь відпрацьовані канали зв’язку через месенджери", - розповіли в управлінні.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

В управлінні додали, що резидент цього затриманого агента був ще й куратором диверсанта, якого СБУ затримала минулого року. За матеріалами української спецслужби, у травні цього року він отримав довічне ув’язнення.

Боротьба зі зрадниками

Як повідомляв УНІАН, в Одесі затримали зв’язкового агента-сецназівця ФСБ РФ, зрадник прикидався рятувальником, щоб коригувати ворожі удари по місту.

Зокрема, для маскування зрадник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів – організацію, яка допомагає підрозділам ДПСУ у подоланні наслідків ракетних та дронових ударів агресора по Одесі. Під виглядом рятувальника він прибував на місця "прильотів" та фіксував наслідки, щоб "звітувати" про це воєнній розвідці РФ.

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