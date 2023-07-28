Обставини події встановлюють правоохоронці.

В одеському Будинку профспілок, який знаходиться на Куликовому полі, стався вибух. Як повідомляє прес-служба регіональному главку Національної поліції, подія сталася сьогодні.

"За попередньою інформацією, вибухнула граната. Унаслідок вибуху загинула одна людина", - розповіли правоохоронці.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Встановлюються повні обставини події.

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В управлінні обіцяють згодом надати більш детальну інформацію.

Резонансні події у Будинку профспілок в Одесі

Нагадаємо, з одеським Будинком профспілок пов’язані резонансні події, які відбувалися 9 років тому.

Зокрема, 2 травня 2014 року проукраїнські активісти мали намір в Одесі провести марш "За єдність України". Вони хотіли пройти від Соборної площі до парку ім. Тараса Шевченка, але їм завадили представники антимайдану, колона яких перегородила рух учасникам маршу. В результаті почалися масові заворушення за участю представників обох сторін. Це призвело до зіткнення у центрі міста (на Грецькій площі), де було застрелено шість осіб, зокрема проукраїнських активістів.

Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко антимайдану. Намети спалахнули, почалася пожежа в Будинку профспілок, у якому сховалися прихильники РФ. Через вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі загинули ще 42 людини. Постраждали того дня у місті понад 200 людей.

Біля Будинку профспілок проросійські налаштовані люди часто проводили свої акції.

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