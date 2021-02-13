Як з'ясувалося, домашнього собаку застрелив місцевий житель. Він стверджує, що хаскі напала на сусідських курей.

В Одеській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства хаскі, скоєного напередодні в селі Красносілка Лиманського району.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, про подію заявила представниця однієї з громадських організацій.

Правоохоронці встановили очевидців події і з'ясували, що до нього причетний місцевий житель, 52-річний чоловік. За його словами, він застрелив хаскі з пневматичної гвинтівки, тому що не та "нещодавно з'їла його птицю, а сьогодні напала на сусідських курей".

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"Побачивши це, він вибіг на вулицю і вистрілив у собаку. Кому вона належала, чоловік, за його твердженням, не знав", - заявили в главку.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами). Призначено низку експертиз. Всі речові докази, включаючи труп тварини, з місця події вилучені.

Вбивство хаскі в Одеській області: деталі

Як повідомив журналістам керівник громадської організації "Закон природи" Георгій Липський, спочатку фотографію з застреленою собакою в Viber-чат села виставила місцева мешканка. Вона ж написала, щоб господарі забрали труп тварини. Саме таким чином про загибель хаскі дізналася її власниця.

За деякими даними, підозрюваний застрелив собаку на прохання жінки, яка виклала фото в соціальних мережах.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в селі Красносілка Одеської області застрелили собаку хаскі. Спочатку громадські діячі заявили, що це зробила місцева мешканка, яка оприлюднила фотографію мертвого закривавленого собаки в Viber-чаті села. За словами низки місцевих жителів, курей задушила лисиця, а не собака.

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Автор: Лариса Козова