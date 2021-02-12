Жінка стверджує, що собака задушила двох її курей, але інші жителі села кажуть, що це зробила лисиця.

Сьогодні в Одеській області жінка застрелила собаку породи хаскі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в соціальних мережах повідомила громадська зоозахисна організація "Закон природи".

Відзначається, що НП сталася в селі Красносілка.

"Жінка вбила сусідську хаскі за те, що та крала курей... Особа, яка вчинила вбивство, сфотографувала труп собаки і скинула його в вайбер-чат села. Після того, як в чаті піднялася буря критики і погроз, автор видалив фото і швидко прибрав тіло розстріляної тварини", - повідомили громадські діячі.

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Увага! Кадр не рекомендується до перегляду людям з нестійкою психікою та неповнолітнім! Фото застреленої собаки доступне за посиланням.

На місце події виїхала поліція і волонтери з Одеси.

За словами низки місцевих жителів, курей задушила лисиця, а не собака.

Що було раніше

31 січня в селі Холодна Балка Біляївського району Одеської області місцевий житель важко травмував собаку породи хаскі. У неї проломлений череп, вибиті зуби, перелом щелепи.

Подія викликала великий резонанс. У село прибуло багато громадських діячів з Одеси, щоб "поговорити" з 67-річним зловмисником, який стверджує, що сусідська собака в його дворі задушила майже 20 голів птиці. Власниця хаскі це заперечує.

Розпочато два кримінальні провадження: за фактом жорстокого поводження з твариною - за ч. 1 ст. 299 та за фактом нападу на чоловіка – за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.

Собаку доставили в одну з клінік Одеси, де ветеринари намагаються її врятувати.

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Автор: Лариса Козова