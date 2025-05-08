Речник ВС ЗСУ Дмитро Плетенчук попередив, що навіть залишки ворожої міни можуть накоїти велике лихо.

Незабаром в Одесі та Одеській області почнуть офіційно відкривати певні пляжі для відпочинку, але військові моряки попереджають, що треба бути максимально обережними – на узбережжя може викидати міни.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Звісно, місцева влада буде дозволяти для відпочинку окремі локації, які відповідним чином перевірятимуть. Проте туристів, ймовірніше за все, буде не менше ніж у попередні роки, тому що фактично для внутрішнього туризму Одещина – це єдине місце, де можна побачити море", - сказав речник.

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Він зазначив, що під час перебування на узбережжі потрібно бути максимально обережними, бо у будь-який момент російські окупанти можуть завдати удару, або на мілину чи взагалі на сушу викине вибуховий предмет.

"Слід бути обережними, бо, попри те, що локації для відпочинку відповідні служби перевірятимуть, це не гарантує, що під час чергового шторму на узбережжя не викине якесь чергове мінне озброєння, або звичайну морську міну. При такій ситуації зволікати не варто", - попередив Плетенчук.

За його словами, треба одразу покинути певну ділянку узбережжя та викликати відповідні служби тому, що перебування там є вкрай небезпечним.

"Ми були присутні, наприклад, під час ліквідації лише залишків однієї з таких бомб, які скидали росіяни, і ефект був вражаючий, скажу чесно. Тому не слід жартувати такими речами", - наголосив військовий.

Ситуація в Одеській області

В Одесі та Одеській області цього літа місцева влада планує відкрити пляжі вдвічі більше, ніж торік – понад 40. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер вже підписав відповідне розпорядження. За його словами, дуже багато українських військових потребують відпочинку, оздоровлення. Кіпер уточнив, що зараз йде відповідна підготовка, яка передбачає перевірку на безпеку, обов’язкову наявність укриття тощо. Він пояснив, що влада зацікавлена у відкритті саме перевірених пляжів, бо люди так чи інакше прямують до узбережжя, наражаючи себе на небезпеку.

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