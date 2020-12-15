У поліції підтвердили факт виявлення тіла зі слідами насильницької смерті.

У Лиманському районі Одеської області невідомі жорстоко вбили жінку-таксиста і спалили її автомобіль.

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Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло зі слідами насильницької смерті виявлено сьогодні.

Від подальших коментарів у поліції відмовились, пославшись, що зараз проводяться невідкладні слідчі дії.

Водночас про подію сьогодні повідомили користувачі соціальних мереж і Telegram-каналів.

Відзначається, що сьогодні вночі в селі Любополь Лиманського району сталося жорстоке вбивство жінки-таксиста.

«Жінку зарізали та викинули в провулку. Машину викрали і спалили», - пишуть очевидці. За даними цих джерел, машину спалили біля місцевого кладовища, в напрямку села Красносілка.

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Автор: Лариса Козова