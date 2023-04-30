Коли сталася трагедія, глава сім’ї був на роботі.

В Одесі мати та 2-річна дитина загинули через падіння з 16-го поверху житлового будинку. Трагедія сталася 29 квітня, близько 20.00 на Французькому бульварі.

"Тіла 34-річної жінки та її дитини були знайдені біля багатоповерхівки місцевими жителями", – повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією, жителька міста разом з 2-річною дочкою випала з балкону орендованої квартири, розташованої на 16-му поверсі будинку. Жінка жила з дитиною та чоловіком, який був на роботі, коли сталася трагедія. У поле зору поліції подружжя не потрапляло. На обліку у службі у справах дітей сім’я також не перебувала.

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Наразі слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції встановлює всі обставини події. Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.

Водночас у соцмережах очевидці повідомляють, що дівчинка нібито потягнулася на балконі за повітряною кулькою, а жінка – за дитиною. Місце події було оточено правоохоронцями, туди не підпускали навіть жителів будинку, щоб не дивились на загиблих.

Падіння людей з вікон багатоповерхівок

22 квітня повідомлялося, що в Харкові трагічно загинув 4-річний хлопчик. Інцидент стався у Салтівському районі міста. Дитина випала з вікна квартири на 6-му поверсі.

Схожий інцидент раніше стався у Вінниці. Там з вікна багатоповерхового житлового будинку випала маленька дівчинка. Дитину доправили до реанімації.

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