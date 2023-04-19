Діти віком 2-х та 3-х років зачинилися у квартирі, що сталося далі - невідомо.

У Вінниці з вікна багатоповерхового житлового будинку випала маленька дівчинка. Наразі вона знаходиться в реанімації, за її станом спостерігають медики.

Про це повідомили рятувальники ДСНС. За їхніми словами, до місцевого відділу звернувся чоловік, який повідомив, що двоє дітей, віком 2-х та 3-х років, зачинилися у квартирі зсередини. Що сталося між ними - невідомо, проте за підсумком маленька дівчинка випала з вікна квартири на 6-му поверсі.

На щастя, дитина жива й навіть не отримала переломів, проте знаходиться в реанімації.

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"На момент прибуття підрозділу рятувальників одна з дівчаток випала з вікна помешкання. ЇЇ вже за лічені хвилини забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги", - повідомили в ДСНС.

Так уточнили, що інша дитина ціла та неушкоджена, нею вже опікуються рідні. Для того, щоб витягти її з закритої кімнати, рятувальникам довелося задіяти екстренні методи.

Наразі офіційної причини, що саме призвело до трагедії, немає.

У Львові з вікна випав студент - громада шокована

Нагадаємо, що 18 квітня львів'ян шокував випадок, що стався в університеті Львівська політехніка. Там з вікна випав 18-річний студент й розбився насмерть.

За даними слідчих, хлопець впав з висоти дев'ятого поверху. Його травми були несумісні з життям. Відомо, що загиблий студент навчався на першому курсі й був родом із Закарпатської області. Поки що правоохоронці вагаються щодо причин цієї трагедії.

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