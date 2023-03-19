Ймовірно, це було самогубство, адже у загиблих були борги.

В Одесі двоє людей загинули, впавши з 14-го поверху житлового будинку.

Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, інцидент стався у ЖК "Одеські традиції".

"Двоє людей випали/стрибнули з балкона на 14 поверсі у ЖК "Одеські традиції" (вул. Воробйова 1б)", - йдеться у повідомленні.

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Люди пишуть, що загинули дівчина 17 років та 27-річний чоловік. Нібито, у квартирі була знайдена пляшка горілки, а у цих людей були борги. У загиблих залишився кіт.

На місці працювали правоохоронці. Коментарів щодо версій інциденту немає.

Схожі інциденти на Одещині

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одеській області чоловік вбив дружину-інваліда та вчинив самогубство.

Чоловіка знайдено повішеним у хліві приватного будинку. Надалі у будинку виявили мертвою дружину чоловіка – у жінки-інваліда 1-ї групи було перерізано горло.

Перед цим у місті Подільськ на Одещині правоохоронці затримали жінку за підозрою у жорстокому вбивстві власної матері.

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