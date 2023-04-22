Дитина впала на бетонний майданчик біля під'їзду і отримала смертельні травми.

У Салтівському районі Харкова загинув 4-річний хлопчик. Він випав із вікна квартири на 6-му поверсі будинку.

Як повідомляє поліція Харківської області, дитина залізла на підвіконня й відчинила вікно, поки батьки були в іншій кімнаті.

"Повідомлення про подію надійшло до Харківського районного управління поліції № 2 сьогодні близько 12:45 від медиків. Попередньо встановлено, що 4-річний хлопчик бавився у кімнаті, а батьки у цей час перебували в іншій. Дитина залізла на підвіконня та відкрила вікно. Хлопчик впав на бетонний майданчик біля під'їзду. В результаті падіння дитина отримала смертельні травми", - зазначають в поліції.

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В поліції зазначають, що відомості про подію внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Падіння дітей з вікон будинків

Як повідомляв УНІАН, днями у Вінниці з вікна на 6-му поверсі багатоповерхового будинку випала маленька дівчинка. Наразі вона знаходиться в реанімації, за її станом спостерігають медики.

А в лютому в Броварах на Київщині 11-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки на 14 поверсі та загинула. Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов припустив, що причиною нещасного випадку може бути самогубство.

Раніше трагедія сталася в Одесі, де 13-річна дівчинка стрибнула з дев'ятого поверху житлового будинку. Родина загиблої в поле зору поліції раніше не потрапляла.

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