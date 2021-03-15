Активісти побоюються, що зловмисників можуть звільнити з-під варти.

У Полтаві під час розгляду апеляції у справі кременчуцьких наркоторговців сталися сутички між активістами та судовою охороною.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні біля Полтавського апеляційного суду близько сотні активістів проводять мітинг-акцію «Стоп наркотик».

Мітингувальники вийшли з плакатами «Вони вбивають наших дітей», «Скажемо – НІ продажним суддям», «Наркомафія повинна бути покарана» та інші. Крім того, учасники акції викрикують «Досить націю травити – наркобаригу посадити».

Саме в цей час у суді розглядають апеляційну скаргу на обрання запобіжного заходу у справі наркоторговців, діяльність яких правоохоронці викрили у лютому 2020 року в Кременчуці. Тоді було припинено роботу масштабної нарколабораторіі з виробництва і розповсюдження метамфетаміну.

Нещодавно головним організаторам угруповання Крюківським райсудом Кременчука було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу, на що останніми була подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду.

Сьогодні під час засідання судді не захотіли допустити до зали засідань декількох представників активістів.

Реагуючи на це рішення, вказані громадяни здійснили спробу зайти до приміщення. Однак представники судової охорони не впустили їх до будівлі.

«Ми вдвох пішли, нас не допустили, проти нас застосували щити. Ці дії охоронців і викликали обурення людей і тоді почалися сутички», - розповів член виконкому Кременчуцької міськради Костянтин Терещенко.

Він зазначив, що раніше саме в Полтавському апеляційному суді суддя Володимир Костенко суттєво знизив суму застави підозрюваним.

«Тепер ми думаємо, що судді їх ще і відпустять», - вважає Терещенко.

Наразі до суду стягнуті додаткові сили судової охорони та поліції. Судове засідання триває.

Викриття масштабної нарколабораторії під Кременчуком: що відомо

У лютому 2020 року правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії, яка працювала під Кременчуком Полтавської області.

У ході обшуків вилучили близько 1 млн грн готівки, елітні автомобілі та наркотики. Для проведення спецоперації залучали близько 1000 поліцейських.

Згодом кількох підозрюваних у наркоторгівлі затримали, інші – досі перебувають у розшуку.

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Автор: Олег Булашев