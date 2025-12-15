Живучість та ефективність цієї платформи на полі бою залишається під питанням.

На тимчасово окупованій території України помітили російських загарбників на роботизованій наземній платформі "Омич". Йдеться про безекіпажну гусеничну платформу з дистанційним керуванням.

Ворог використовує її неподалік від лінії фронту, повідомляє акаунт TheDeadDistrict у соцмережі Х. Раніше російська пропаганда демонструвала цей комплекс як вогнеметну платформу.

Українське видання "Мілітарний" розповідає, що росіяни позиціонували цей НРК як засіб для штурмових дій і ураження укріплень. Він був оснащений реактивним піхотним вогнеметом "Шмель".

Автори зазначали, що платформа окупантів має компактні габарити, гусеничне шасі. Вона призначена для використання у зоні прямого вогневого контакту.

"Порівняння візуальних ознак – компоновки корпусу, шасі та розміщення озброєння – свідчить, що на нових кадрах зафіксовано той самий тип НРК "Омич". Таким чином, відео з окупованої території підтверджує не демонстраційне, а щонайменше обмежене польове застосування цієї роботизованої платформи", – йдеться в матеріалі.

Проте живучість та ефективність цієї платформи на полі бою залишається під питанням. Автори пояснили, що подібні НРК вразливі до артилерії, FPV-дронів та засобів РЕБ.

Росіяни почали оснащувати дрони типу "Герань-2" авіаційною ракетою Р-60. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що до такого рішення ворог вдався з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські безпілотники.

Крім того, окупанти почали запускати "Шахеди" з подвійною бойовою частиною. Тепер її загальна вага становить 100 кілограмів.

