Деякі зразки були зібрані сотні років тому в місцях існування, які нині можуть уже не існувати.

Вчені відкрили дев’ять нових видів метеликів, які десятиліттями залишалися непоміченими, залишаючись десь у 80 тисячах шухляд колекції лускокрилих Музею природознавства в Лондоні, пише Newsweek.

У дослідженні, опублікованому в науковому виданні Zootaxa, автор роботи, експерт із метеликів-волосокрилів Крістоф Фейнель, пояснив, що сучасні методи ДНК-аналізу дозволили "заговорити" навіть музейним зразкам віком у понад сто років. Порівнюючи сучасну ДНК із генетичним матеріалом, отриманим зі старовинних екземплярів, науковці змогли розплутати давні таксономічні плутанини та виявити значно більше біорізноманіття, ніж вважалося раніше.

Метелики-"двійники" і ДНК-аналіз

Міжнародна команда використала географічний, морфологічний і молекулярний аналіз, щоб перевірити, чи були зразки правильно ідентифіковані. Завдання ускладнювалося тим, що багато метеликів надзвичайно схожі між собою, адже різні види часто "копіюють" зовнішність один одного.

Відео дня

Завдяки сучасному секвенуванню ДНК дослідникам вдалося виділити генетичний матеріал навіть із лапок метеликів, зібраних понад століття тому, і порівняти його з ДНК інших, зовні подібних видів. У результаті було зафіксовано дев’ять раніше невідомих науці видів.

У Музеї природознавства зазначають, що колекція лускокрилих є однією з найстаріших і найбільших у світі. Вона налічує 12,5 мільйона наколотих зразків і ще близько мільйона збережених у папері, розміщених у 80 тисячах шухляд. Серед них — 125 тисяч так званих типових зразків, які є еталонами для опису видів.

Дослідники зосередилися на групі Thereus — метеликах із подібним блакитним забарвленням. Раніше вважалося, що ця група складається лише з п’яти видів, однак нові дані суттєво розширили це уявлення.

Нові назви і загроза зникнення

Частину нововідкритих видів назвали на честь регіонів, де їх уперше зібрали, інші — на честь учених, які присвятили життя вивченню цих комах. Один із видів отримав назву T. confusus — як іронічний натяк на складну "таксономічну головоломку", з якою зіткнулися дослідники. Загалом, йдеться у статті, було досліджено понад 1000 зразків, взятих з колекцій комах зазначеного музею.

"Музей піклується про п'ять мільйонів зразків метеликів, що становить близько 6 відсотків усієї колекції", - заявила доктор Бланка Уертас, головний куратор метеликів Музею природної історії.

Науковці наголошують: деякі зразки були зібрані понад сто років тому в місцях існування, які нині можуть уже не існувати. Це означає, що нововиявлені види, ймовірно, під загрозою зникнення.

Дослідники сподіваються, що офіційне описання нових видів допоможе краще зрозуміти різноманіття метеликів і дасть змогу природоохоронцям ефективніше захищати вразливі види.

Більше відкриттів

Нагадаємо, на території сучасної Болгарії археологи виявили скелет чоловіка, який пережив жахливий напад лева приблизно 7 тисяч років тому. Неймовірно, але людина вижила без сучасної медицини, завдяки турботі своєї громади.

Вас також можуть зацікавити новини: