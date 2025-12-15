Причина та сама - стрімке зростання попиту з боку дата-центрів для ШІ.

У світі триває криза пам'яті: слідом за оперативкою і SSD до списку компонентів, що дорожчають, додалися і традиційні жорсткі диски. За інформацією DigiTimes, ринок споживчих HDD переживає помітний сплеск цін.

Згідно зі звітом аналітиків, контрактна вартість HDD збільшилася приблизно на 4% порівняно з попереднім кварталом – це найпомітніше зростання за останні декілька років. Причиною підвищення цін стало активне зведення дата-центрів по всьому світу для нейромереж.

Джерела, знайомі з ситуацією, кажуть, що попит на накопичувачі вже випереджає виробничі можливості і до 2026 року дефіцит може набути масового характеру. Дефіцит позначиться і на споживчому ринку, оскільки постачальникам стає вигідніше орієнтуватися на ШІ-сегмент і великі дата-центри.

Якщо тенденція збережеться, то HDD перестануть бути відносно дешевим носієм даних на найближчі пару років. І це одна з причин, чому головні виробники HDD в особі Transcend і Phison вже попередили ринок про дефіцит, що насувається.

При цьому, як пишуть користувачі, зростання цін помітне вже зараз. Якщо ще в середині літа жорсткий диск формату 3,5 дюйма коштував близько 50-70 доларів, то зараз за аналогічну модель доведеться віддати понад 100 доларів.

На тлі масштабної кризи на ринку пам'яті, вся техніка Apple може різко злетіти в ціні вже на початку 2026 року. Можливо, якийсь час компанія зможе стримувати ціни, але підсумкове підвищення неминуче.

Напередодні найбільші виробники комп'ютерної техніки, Lenovo і Dell,підтвердили, що ціни на ноутбуки і ПК найближчими місяцями зростуть на 15-20%.

