Важко протистояти постійному російському терористичному тиску, але Україна бореться, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує підтримки на тлі постійних російських ударів. Нині в країні фактично немає жодної "живої" електростанції, яка б не зазнала російських ракетних і дронових ударів. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави заявив під час виступу на закритті Німецько-українського економічного форуму у Берліні.

"Поки йдуть дипломатичні процеси і перемовини, які можуть наблизити закінчення війни, потрібно не забувати, що російські удари тривають щодня. Путін використовує жорстокість ударів як важіль у перемовинах. Багато місяців основною мішенню російських ударних дронів та ракет є наша енергетика. Фактично зараз в Україні немає жодної живої електростанції, яка б не постраждала від російських ударів. Але ми боремось. Ми боремось, відновлюємо, працюємо, повертаємо людям світло, повертаємо життя як можемо. Це складний, дуже складний процес. І такому терористичному тиску, який щоденно завдає Росія, дійсно, важко протистояти, але наші люди це роблять. І ми після кожного удару стараємось все відновити як можна швидше", - наголосив Зеленський.

У цьому зв’язку, президент наголосив, що Україна потребує подальшої підтримки. Також, як відзначив голова держави, "наша здатність відновлюватись після ударів, здатність виробляти зброю та завдавати ударів у відповідь, і здатність збивати російські ракети та дрони - це, повірте, наші додаткові важелі в перемовинах, додаткові важелі в дипломатії".

Він додав, що Україна розглядає чітку позицію Німеччини щодо заморожених російських активів, які здебільшого знаходяться на території країн-членів Європейського Союзу.

"Ці кошти мають реально і повністю працювати на захист від агресії Росії. Це справедливо. Це розумно. І це має бути досяжним", - відзначив Зеленський.

На думку президента, важливу роль має відігравати справжня співпраця між партнерами. Окремо президент зазначив, що в оборонному виробництві робиться максимум, аби українські оборонні технології йшли на випередження та приносили українським воїнам практичні результати на полі бою.

"В Берліні ми готуємо один з перших офісів, який буде займатися експортом зброї, спільними виробничими проєктами з Німеччиною", - сказав Зеленький.

Він додав, що Німеччина є найбільшим торговельним партнером України в Європі.

Енергосистема України опинилась на межі колапсу

Як повідомляв УНІАН, за даними видання The Washington Post, українська енергетична система опинилась на межі колапсу через постійні російські повітряні удари.

Припускається, що російські масовані удари можуть повністю вивести з ладу системи передачі електроенергії із заходу, де наразі виробляється більша частина електроенергії України, що фактично розділить країну на дві частини та призведе до блекауту на Сході.

