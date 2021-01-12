Хлопцеві відкусили вухо під час конфлікту / фото ua.depositphotos.com

На Закарпатті під час конфлікту на дискотеці хлопцеві відкусили вухо.

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Про це у Facebook повідомив місцевий житель Сергій Волошин.

За його словами, інцидент стався у місті Виноградів.

Він повідомив, що наразі родичі постраждалого шукають свідків та очевидців події, оскільки вважають, що поліція може "зам'яти" цю справу.

фото Сергій Волошин, Facebook

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Автор: Катерина Лиманська