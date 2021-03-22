Суддя одержав 15 тис. грн від фізичної особи за задоволення цивільного позову.

Вищий антикорупційний суд сьогодні призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі колишньому голові одного з районних судів Закарпатської області, якого у лютому 2020 року було викрито на одержанні 15 тис. гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідством встановлено, що голова суду висловив прохання надати та одержав 15 тис. грн від фізичної особи за задоволення цивільного позову. 5 лютого 2020 року правоохоронці викрили його на хабарництві.

«Колегія антикорупційного суду підтримала позицію прокурора САП та визнала суддю винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням на 3 роки права обіймати посаду судді», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

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Автор: Світлана Макринська