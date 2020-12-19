На головній ялинці після урочистого відкриття загорілися декорації.

У Києві на Софійській площі одразу після урочистого запалення головної ялинки країни, спалахнула прикраса біля новорічного дерева. Займання оперативно ліквідували.

Читайте такожПід Херсоном під час відкриття згоріла головна ялинка: люди сміялися і фотографували (відео)Про це повідомляє ТСН.ua.

Зокрема, одразу після святкового запалення головної ялинки люди почали запускати феєрверки. У зв'язку з цим, загорівся, за однією інформацією, дощик на ялинці, а потім перестала світитися частина гірлянд, котрі йшли до ялинки.

За іншою інформацією, вогонь охопив прикрасу на конструкції просто біля ялинки.

Рятувальники оперативно зреагували та загасили вогонь. Ніхто не постраждав.

Що цьому передувало

У Києві на Софійській площі відбулася церемонія запалювання вогнів на головній ялинці країни.

У зв'язку з карантином урочистості проходять без традиційного параду та концерту.

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Автор: УНІАН