Життю врятованої жінки й тварини нічого не загрожує, зазначили в поліції.

У Києві спецпризначенці врятували жінку та собаку, які провалилися під лід та опинилися у крижаній воді.

Інцидент трапився у середу вранці, 14 грудня, в Дарницькому районі столиці на проспекті Миколи Бажана, повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

За даними правоохоронців, місцева мешканка прогулювалася разом зі своєю собакою, а потім тварина вибігла на лід і провалилася у водойму. Жінка вирішила самостійно врятувати тварину і сама опинилася у воді.

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"…правоохоронці кинулись на допомогу та вчасно витягли потерпілу разом з песиком із крижаної води", - додали в поліції.

Жінці викликали медиків, і вони надали постраждалій допомогу. Життю киянки та її собаки нічого не загрожує.

Ситуація в Києві під час війни з Росією - що треба знати

Зранку 14 грудня супротивники запустили по Україні низку іранських дронів-камікадзе. Супротивники атакували дронами Київську область, було знищено 13 з 13 безпілотників.

Унаслідок падіння уламків дронів у Шевченківському району столиці пошкоджено адмінбудівлю та житлові будинки.

У місті Вишневе, яке знаходиться під Києвом, унаслідок атаки дронів пошкоджені житловий будинок та машина.

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