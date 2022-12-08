Правоохоронці знайшли постраждалу під уламками власного будинку.

У Херсоні поліцейські врятували жінку, яка опинилася під завалами після ворожого обстрілу.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, звільнений від військ РФ Херсон щодня нещадно обстрілюється ворогом із артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Нещодавно у місцеву поліцію зателефонував родич 61-річної жительки Корабельного району міста. Чоловік повідомив, що в будинок жінки влучив російський снаряд і наразі з нею немає зв’язку.

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"На місце події терміново були направлені два екіпажі з числа поліцейських Управління патрульної поліції в Одеській області та Одеського райуправління поліції, які наразі виконують завдання в деокупованому обласному центрі", - йдеться у повідомленні.

На подвір’ї зруйнованої оселі поліцейські почули жіночий крик про допомогу, що лунав з-під завалів і почали розбирати каміння. Побачивши господарку, вони негайно дістали її з-під уламків. У 61-річної жінки було осколкове поранення руки.

Поліцейські надали постраждалій домедичну допомогу - ретельно обробили місце поранення та наклали бандаж для зупинки кровотечі до приїзду "швидкої допомоги".

Ситуація у Херсоні: що відомо

Українські військові 11 листопада 2022 року зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

Наразі на тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти посилили фільтраційні заходи. Загарбники перевіряють транспорт, документи і телефони у всіх громадян на в'їзді в Генічеськ.

7 грудня в Херсонській області під час виконання службових обов’язків загинули четверо поліцейських з Черкаської області.