На деяких жертв дівчина оформила кредити.

Поліція Полтавської області затримала 20-річну дівчину, яку підозрюють у скоєнні серії крадіжок.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції Полтавської області.

Слідство встановило, що затримана знайомилася з чоловіками в розважальних закладах, після чого їх обкрадала. На деяких жертв звабниця оформила кредит.

Наразі слідчі встановлюють причетність дівчини до 12 таких крадіжок. Жертвами зловмисниці стали жителі Кременчука та Горішніх Плавнів.

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Крім того, поліція встановлює, чи не причетна дівчина до подібних злочинів на території Кременчуцького району. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві перше побачення з онлайн-знайомим закінчилося для жінки жахом. Чоловік силою затягнув її до її ж квартири, зв'язав скотчем та зґвалтував, а ще вкрав гроші, телефони, сидр та пачку майонезу.

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