За попередньою інформацією, чоловік силою затягнув жінку до її ж квартири, зв'язав скотчем та зґвалтував, а ще вкрав гроші, телефони, сидр та пачку майонезу.

Київські правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні та розбійному нападі на місцеву жительку.

Про це в середу, 8 вересня, розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

24-річна киянка повідомила до чергової частини Солом'янського управління поліції, що в її квартирі на вулиці Кавказькій на неї напав чоловік: зґвалтував та відібрав особисті речі.

Слідство з'ясувало, що з нападником дівчина познайомилась на сайті знайомств та домовилася з ним зустрітися. Коли пара опинилася наодинці, чоловік почав погрожувати ножем, зґвалтував потерпілу, а також відібрав у неї особисті речі.

"Опинившись наодинці, зловмисник почав погрожувати заявниці ножем, затягнув її до квартири, де зв'язав та заклеїв рот клейкою стрічкою, аби вона не кликала на допомогу. Після цього правопорушник зґвалтував господарку помешкання, забрав у неї два мобільних телефони, гроші та інші особисті речі й втік", - розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Солом'янського управління поліції Іван Жук.

Добу оперативники розшукали кривдника, а слідчий розпочав досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зрештою співробітники карного розшуку вийшли на раніше судимого мешканця столиці 1982 року народження. Поліцейські встановили, де він перебуває, та затримали.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України - розбійний напад. Також вирішується питання щодо притягнення його до відповідальності за частиною першою статті 152 - зґвалтування і щодо обрання йому запобіжного заходу.

Затриманому загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна.

Як пише Obozrevatel із посиланням на власне джерело, напад стався ввечері 5 вересня. Чоловік назвався Андрієм, і спочатку постраждала погодилася зустрітися, однак згодом, ймовірно, передумала.

"Мабуть, він не сподобався дівчині, і вона швидко попрощалася. Однак чоловік простежив за нею, а коли його жертва підійшла до своєї квартири, то напав на неї й затягнув усередину. Із собою злочинець приніс скотч, яким зв'язав руки та ноги дівчині. Заклеїв рот, щоб та не кричала, а потім зґвалтував", - розповіло джерело.

Після цього нападник дістав ніж, змусив дівчину показати, де гроші та банківська картка, а також забрав із квартири два мобільних телефони, кілька пляшок сидру та пачку майонезу і пішов.

Дівчина змогла звільнитися приблизно через годину і тоді звернулася по допомогу.

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Автор: Катерина Комолова