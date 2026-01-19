Китай вперше направив військовий дрон у повітряний простір Тайваню, - Bloomberg

Дрон перебував у повітряному просторі Тайваню близько 4 хвилин.

Китай вперше відправив військовий безпілотник у повітряний простір Тайваню, повідомляє Bloomberg з посиланням на Міністерство оборони Тайваню.

Згідно із заявою відомства, китайський розвідувальний безпілотник перебував у повітряному просторі острова Пратас близько чотирьох хвилин рано вранці в суботу. Цей острів розташований приблизно за 400 кілометрів від головного острова Тайваню.

Безпілотник пролетів вище зони дії засобів ППО, повідомило міністерство, додавши, що він покинув зону дії після того, як по міжнародних радіочастотах були передані попередження.

Як підкреслює Bloomberg, цей інцидент з безпілотником підкреслює спроби Китаю залякати Тайвань військовими засобами на тлі того, що Тайбей активізував зусилля щодо зміцнення оборони для запобігання будь-яких атак.

Китайські військові, реагуючи на інцидент, заявили, що безпілотник проводив "законні і правомірні" навчання. Також у суботу китайські військові заявили, що відстежували есмінець з керованими ракетами USS John Finn і американське океанографічне дослідницьке судно, що проходили через Тайванську протоку. США зазвичай направляють військові кораблі через цей жвавий судноплавний канал після великих військових маневрів Китаю.

Китай вважає Тайвань своєю суверенною територією, проте тривалий час офіційний Пекін виступав за мирне повернення цієї країни. Однак зараз ситуація загострилася і в кінці грудня 2025 року стало відомо про можливу підготовку Китаю до нападу на острів.

У грудні китайська армія провела новий раунд спільних військових навчань поблизу Тайваню - менш ніж через два тижні після того, як США затвердили один з найбільших за всю історію пакетів озброєнь для острова.

