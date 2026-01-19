'Розмінна монета': Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту, - WP

ЗСУ зривають спроби РФ закріпитися в Куп’янську та позбавляють Кремль переговорного козиря.

Українські сили поступово зміцнюють контроль над Куп’янськом на Харківщині, зриваючи спроби Росії використати місто як важіль тиску на можливих мирних переговорах. Окупанти продовжують проникати в місто малими групами, але зазнають втрат і не можуть закріпитися, пише Washington Post.

Російські військові намагаються заходити в Куп’янськ через річку та порожній газопровід, використовуючи його як прихований маршрут. Українські дрони відстежують такі спроби та знищують диверсійні групи ще на виходах.

"Це як бити крота. Ми тримаємо молоток, а ці кроти постійно з’являються", - описує тактику ворога начальник штабу бригади "Хартія" полковник Максим Голубок.

Росія не змогла утримати місто

Попри постійні спроби прориву, російські війська так і не захопили Куп’янськ повністю. За словами українських командирів, ідеться лише про поодинокі проникнення без контролю над територією.

"Вони не захопили місто, вони проникли туди", - наголосив командир "Хартії" полковник Сергій Сидорін.

"Розмінна монета"

Росія розглядала Куп’янськ як потенційний аргумент на переговорах, щоб змусити Київ іти на територіальні поступки. Українські успіхи на полі бою фактично позбавили Москву цього сценарію. Голубок каже:

"Ми розуміємо, що нам потрібно створити належні умови, щоб надати нашому президенту більше важелів впливу на переговорах, тому що наша зовнішня політика в першу чергу базується на нашому успіху на полі бою".

За його словами, успіх у Куп’янську "дає нашому президенту одну з таких карт".

У центральних районах міста тривають бої малими групами. Постачання, евакуація та вогнева підтримка відбуваються переважно за допомогою безпілотників. Підполковник "Хартії" з позивним Абат каже:

"Якщо у них щось і є, то це людські ресурси. Те, як я використовую дрони, вони використовують людей".

За його словами, російських солдатів "виштовхують з конвеєра", щоб перевіряти українську оборону, навіть розуміючи, що виживуть одиниці.

Повне зачищення - питання часу

Українські військові визнають: через масштаби міста та складність забудови повне очищення Куп’янська може зайняти ще кілька місяців. Російські солдати ховаються у підвалах, під сходами та в дрібних укриттях.

"Куп’янськ - велике місто. Навіть 100 людей у підвалах можна шукати місяцями", - сказав командир дрон-підрозділу Віталій з бригади "Ахіллес".

Водночас він підкреслює, що РФ не заводить у місто важку техніку, а зона її присутності обмежується приблизно одним квадратним кілометром.

"На жаль, їх не більше", - додав він.

Купʼянськ сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, пошуково-ударне угруповання "Хартія" тримає під контролем центральну частину міста Купʼянськ, що на Харківщині, а також будівлю міської ради.

Експерт Павло Нарожний розкрив втрати росіян в районі Купʼянська. За його словами, співвідношення втрат в районі Купʼянська може складати 1 до 27 через проблеми окупантів у логістиці.

