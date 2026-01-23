'Він мене штовхнув': дружина екстренера 'Динамо' пояснила причину конфлікту з сантехніком

Жінка стверджує, що Олексій Михайличенко не бив слюсаря, хіба що штовхнув у плече.

Один з найтитулованіших українських футболістів, колишній головний тренер київського клубу "Динамо" Олексій Михайличенко нібито побив сантехніка через відсутність опалення, поліція вже розпочала слідчі дії. Дружина футболіста Інна прокоментувала інцидент виданню "Факти".

Жінка розповіла, що в будинку, в якому вони мешкають, з 9 січня немає опалення після російської атаки на столицю України. Вона додала, що за словами комунальників, така ситуація буде до весни, поки не розмерзнуться труби.

Інна зазначила, що в будинку не було опалення, бо сантехнік спочатку злив воду з системи, а потім запустив назад, але за ніч вона замерзла. Тоді сусіди ходили з'ясовувати деталі. Вона додала, що оскільки в них котел, вони не брали тоді участі.

Однак, коли після обстрілу людям повернули воду в районі, в їхньому будинку її так і не з'явилося. Тоді вперше колишній футболіст пішов до начальника ЖЕКу, щоб з'ясувати причину.

"Вони ввічливо поговорили. Той може підтвердити. Виявилося, що комунальники не змогли повернути воду, бо замерз бойлер, через який вода циркулює. Сантехнік вчасно його не утеплив, хоч йому давали таку вказівку", - зазначила Інна.

Згодом прибула аварійна бригада, яка допомагала відігріти замерший бойлер. За її словами, роботи повинні були завершити працівники ЖЕКу.

Коли аварійна бригада поїхала, а води в квартирах так і не з'явилося, Інна та ще кілька сусідок спустилися до підвалу, щоб дізнатися, чи буде вода.

"Дивимося, працівники ЖЕКу, зокрема пан Микола, закрили свою каптьорку і йдуть додому. Мовляв, у них закінчився робочий день, а було пів на п'яту вечора", - розповіла жінка.

Інна пояснила, що сказала сантехніку, що не випустить його доти, доки не буде повернуто воду, а у відповідь він її штовхнув та нецензурно вилаявся. Після цього жінка подзвонила чоловіку.

"Чоловік прийшов, але він не бив слюсаря, хіба що штовхнув у плече. Я вам присягаюся. Після цього слюсар трохи покрутився біля труб і пішов – роботу не доробив. А потім викликав поліцію та вирушив до лікарні. До нас поліцейські того вечора приходили. Ми були шоковані", - додала вона.

Інна поділилася, що репутація у цього сантехніка серез мешканців її будинку погана, бо чоловік не виконує заявок, а вимагає гроші й тільки тоді починає щось робити.

"Але річ навіть не в цьому. Він просто непорядна людина. Ми в шоці. Я ніч не спала. Написала якась його знайома журналістка, вони начебто живуть в одному будинку. Це все підхопили – як-не-як "монстр" олімпійський чемпіон. А правда? Навіщо?", - зазначила жінка.

За її словами, мешканці будинку обурені тим, що пишуть в пресі й готові розповісти, як все було насправді.

