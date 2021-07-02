У селі Рясне-Руське, що поблизу Львова, 11-річний хлопчик за кермом BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і загинув.
Як повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, аварія сталася близько опівночі 1 липня.
«Сісти дитині за кермо іномарки дозволив 35-річний батько – житель села Рясне-Руське. Автомобіль належав його 23-річному знайомому. Обидва чоловіки – і батько дитини, і власник авто, напідпитку, теж були у салоні», - розповіла УНІАН речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.
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За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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