В момент ДТП у салоні авто перебували нетверезий батько та його товариш.

У селі Рясне-Руське, що поблизу Львова, 11-річний хлопчик за кермом BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і загинув.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, аварія сталася близько опівночі 1 липня.

«Сісти дитині за кермо іномарки дозволив 35-річний батько – житель села Рясне-Руське. Автомобіль належав його 23-річному знайомому. Обидва чоловіки – і батько дитини, і власник авто, напідпитку, теж були у салоні», - розповіла УНІАН речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

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За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Автор: Мирослава Бзікадзе