Чоловіка та жінку ушпиталили до медичного закладу з травмами.

У Києві п'яний водій спричинив ДТП та наїхав на перехожих.

Читайте такожУ Києві навіс біля будмайданчика обвалився на стихійний ринок (фото)Про це повідомляють у патрульній поліції Києва.

О 15:30 патрульні помітили автомобіль Mercedes, що рухався смугою для громадсько го транспорту на проспекті Валерія Лобановського.

Вони подали водієві сигнал про зупинку, але той пришвидшився, здійснив розворот через подвійну суцільну лінію розмітки та почав тікати у напрямку Деміївської площі.

На перехресті проспекту Науки та вулиці Голосіївської чоловік не впорався з керуванням, здійснив наїзд на автомобіль Hyundai. Після чого продовжив некерований рух у світлофорний об'єкт, а врешті - наїхав на двох пішоходів.

Патрульні затримали водія Mercedes. До приїзду бригади швидкої разом із небайдужими громадянами надавали домедичну допомогу потерпілим.Чоловіка та жінку ушпиталили до медичного закладу з травмами.

Попередньо відомо, що у 22-річного водія інспектори виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Освідували громадянина у лікаря нарколога.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції. На затриманого склали протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП та постанову за порушення ПДР.

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Автор: УНІАН