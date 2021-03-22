На Закарпатті чоловіка обікрав церкву Успіння Пресвятої Діви Марії, а перед злочином перехрестився і обробив руки антисептиком.
Інцидент стався цими вихідними у Сваляві. Відеокадри зсередини храму з'явилися на сторінці в Facebook Римсько-католицької парафії Успіння Пресвятої Діви Марії.
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На відео видно, як чоловік заходить до церкви, бере кілька масок і ховає їх в кишеню. Після цього він перевіряє, чи немає нікого поблизу, і краде гроші з коробки для пожертвувань.
Після злочину чоловік надів викрадену маску, і вийшов з храму.
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