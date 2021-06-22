У поліції розкрили моторошні подробиці злочину.

На Львівщині затримали чоловіка за жорстоке поводження з твариною - він розчленував собаку.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Патрульної поліції Львівщини.

"Сьогодні, близько 8-ї години ранку, патрульні отримали виклик, що біля населеного пункту Малехів, поруч із зупинкою громадського транспорту на автодорозі Київ - Чоп, невідомий вбиває собаку. Екіпаж 3-го батальйону негайно приїхав на місце події і побачив моторошну ситуацію: чоловік шматком скла розчленував собаку. Нутрощі він складав у пакет", - розповіли копи.

Зловмисник - 34-річний мешканець Рівненської області - свій вчинок пояснити не зміг. На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу поліції та експерта.

У поліції нагадали, що в Україні за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність. Згідно зі статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу зловмисник у разі доведення провини може отримати до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Юрій Годован