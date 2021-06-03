У Житомирі поліція розпочала розслідування за фактом жорстокого поводження з собакою, якого викинули з вікна багатоповерхівки.
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Житомирській області, інцидент стався увечері 2 червня.
За свідченнями очевидців, мешканці квартири у багатоповерхівці викинули собаку з вікна балкона на третьому поверсі.
"Тварину підібрали небайдужі громадяни та передали ветеринарам. Однак, попри їх зусилля, собака загинув", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожП'ятеро підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку на кладовищі в Бельгії та злили фото у мережуПопередньо, правоохоронці встановили причетність до вчинення правопорушення 27-річного житомирянина, мешканця цього ж багатоквартирного будинку.
Зазначається, що нині триває з’ясування всіх обставин події, попередня правова кваліфікація якої – ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. З чоловіком наразі спілкуються правоохоронці.
Законодавством за такий злочин передбачено покарання у вигляді штрафу від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.
Жителька Житомира Вера Грищенко повідомила у Facebook, що до цього з цієї квартири викинули кішок.
"Неадекватні господарі в глибоко п'яному стані вчора на Крошні викинули свого вихованця, за те що він невчасно сходив в туалет. За словами сусідів недавно був зовсім інший щеня, до цього літало 4 кішки", - написала вона.
Повідомляється, що у тварини були вибиті зуби, перелом пальців на задній лапі, сильний удар грудної та черевної порожнини.
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