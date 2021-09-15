Зловмисника засудили до року в'язниці.

У Львівській області засудили безхатька, який заліз у три чужих помешкання. Зловмисник нічого не крав – лише спав та шукав собі щось поїсти.

Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області. Злочини стались в липні минулого року. Фігурант протягом кількох днів заліз у три будинки, де на той момент нікого не було. Лише в третьому помешканні непроханого гостя несподівано виявила власниця житла.

Засуджений – уродженець с. Бориничі, має судимість за статтею про зґвалтування.

У суді фігурант визнав свою провину та розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

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Раніше повідомлялось, що в Японії 56-річний місцевий житель міста Беппу Тецуо Урату роками крав жіночу спідню білизну з пралень.

Про крадіжки стало відомо після того, як 21-річна студентка звернулася в поліцію. Дівчина заявила, що Урата вкрав шість комплектів з місцевої пральні самообслуговування.

Після цього чоловіка затримали, й він зізнався у крадіжці. Під час обшуку в його будинку виявили ще близько 730 предметів білизни.

Автор: Дмитро Захаров