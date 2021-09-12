Ще троє пасажирів легковика опинились в лікарні.

На Львівщині неподалік села Колоденці Львівського району минулої ночі перекинувся автомобіль, за кермом якого перебував п’яний 22-річний водій.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, за попередньою версією, водій автомобіля "Рено Лагуна" не впорався з керуванням - виїхав на узбіччя дороги і перекинувся.

В результаті загинула 17-річна дівчина, ще троє пасажирів - чоловіків віком 17, 24 та 26 років травмовані, їх доставили у лікарню.

"Під час освідчення водія було встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід", - йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

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Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 3 вересня у місті Рудки на Львівщині сталася трагічна ДТП. Фура "влетіла" у магазин та перевернулася, в ДТП померли троє - водій вантажівки, жінка-пішохід і чоловік, який закрив собою одну з доньок. Його настільки понівечило, що лікарі навіть не дозволили жінці на нього подивитися.

Автор: Тамара Отовська