Ще двоє людей дістали в аварії травми.

На трасі Одеса-Рені в Одеській області легковик Renault Megane зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Vito. В аварії загинули двоє людей, ще двоє дістали травми.

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Як повідомляється на сайті поліції Одеської області, аварія сталася 7 листопада близько опівночі.

28-річний мешканець села Кулевча виїхав на «Renault Megane» на зустрічну смугу, де й зіткнувся з мінівеном Mercedes під керуванням 30-річного мешканця Любашівки.

Від отриманих в аварії травм водій «Renault» та його пасажир-одноліток загинули на місці. Водій «Mercedes» відбувся незначними ушкодженнями, однак його дружину, 1989 року народження, довелося госпіталізувати.

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Автор: Дмитро Захаров