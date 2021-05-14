Сьогодні в місті Ізмаїл Одеської області на залізничному вокзалі застрелився чоловік.
Цю інформацію УНІАН підтвердили в місцевому відділі поліції.
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Як зазначається, 42-річний чоловік приїхав на вокзал в автомобілі, в якому застрелився з рушниці.
За цим фактом порушено провадження за ст. 115 (умисне вбивство, з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України.
Наразі встановлюються обставини і причини того, що сталося.
У соціальних мережах очевидці повідомляють, що у чоловіка, який працював в Ізмаїльському порту, були напружені стосунки з дружиною. Сьогодні він приїхав на вокзал, де працює його дружина, передав їй квіти і попросив підійти до автомобіля, в якому для неї є подарунок.
Поки жінка йшла до машини, він сів у салон і застрелився з мисливської рушниці. При ньому виявлено передсмертну записку, в якій він пояснив причину свого вчинку і попросив брата подбати про його малолітню дитину.
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