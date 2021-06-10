На Вінниччині працівники жмеринської поліції встановили підлітків, підозрюваних у крадіжці труби, якою постачався кисень пацієнтам лікарні.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
Зазначається, що 8 червня підлітки з будівлі міської лікарні викрали мідну трубу, якою до апаратів ШВЛ надходив кисень хворим у палати. Викрадену трубу неповнолітні зловмисники продали місцевому жителю.
Підлітків поліцейські встановили за допомогою системи відеонагляду "Безпечне місто". Ними виявились місцеві жителі віком 13 та 16 років. Неповнолітніх поліцейські опитали в присутності їхніх батьків. Отримані від продажу труби кошти підлітки витратили на власні потреби.
У поліції додали, що під час вчинення злочинну труба не була під тиском кисню, тож ні неповнолітні зловмисники, ні пацієнти лікарні не постраждали.
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Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка), за що передбачено покарання - до п’яти років позбавлення волі.
За інформацією відомства, враховуючи те, що за такого роду злочин кримінальна відповідальність настає з 14 років, до меншого правопорушника будуть вжиті заходи виховного впливу. З відповідним клопотанням слідчий звертатиметься до суду.
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