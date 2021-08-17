Дружина і син померлого міського голови отримали 16 серпня офіційний статус постраждалих.

Ввечері 16 серпня правоохоронці навідалися з обшуками до будинку трагічно загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, що спантеличило членів родини.

Про це в коментарі виданню Первый городской повідомив адвокат потерпілих Дмитро Манелюк.

Правоохоронці у рамках слідчих дій вилучили необхідні для розслідування документи та особисті речі Павлова.

За словами юриста, дружина і син померлого міського голови отримали 16 серпня офіційний статус постраждалих, а це дає їм підстави брати участь у всіх слідчих діях, а слідчих зобов’язує повідомляти родині про хід розслідування.

Читайте такожУ Києві чоловіки скоїли наругу над могилою українського вченого (фото)Однак, пише видання, пізній візит десятків поліцейських спантеличив сім’ю.

Під час обшуків слідчим та працівникам обласної прокуратури були передані мобільні телефони членів родини й інші особисті речі, які можуть допомогти слідству з’ясувати справжні причини гибелі мера Кривого Рогу.

15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст.115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

Автор: Яна Ставська