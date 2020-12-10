До скоєння злочинів причетні троє жінок та двоє чоловіків.

На Дніпропетровщині поліція затримала етнічну злочинну групу, учасники якої під приводом перевірки лічильників грабували літніх людей.

Читайте такожВ Одесі затримано двох іноземців за розбійний напад на киянку (відео)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що 8 грудня до поліції Марганця надійшло повідомлення про те, що до будинку місцевих жителів увірвалися троє невідомих осіб у масках.

«Нападники били та душили 79-річного чоловіка та його 80-річну дружину вимагаючи у них гроші. Потім, заволодівши мобільним телефоном та близько 20 тисячами гривень, покинули місце злочину», - йдеться у повідомленні.

Крім того, днем раніше в Апостолівському районі двоє чоловіків та жінка проникли у будинок 74-річного чоловіка. Зловмисники заволоділи його пенсійним посвідченням та банківською карткою.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння цих злочинів причетні троє жінок та двоє чоловіків, віком від 25 до 59 років. Зловмисники під привидом перевірки лічильників проникали до приміщень літніх людей, після чого били їх та грабували.

9 грудня співробітниками управління карного розшуку в ході проведення оперативних заходів затримано всіх членів злочинної групи. Під час обшуків в автомобілі затриманих правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують їх причетність до пограбувань, а також дві гранати «РГД-5».

Наразі всіх фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У поліції додали, що затримані зловмисники підозрюються в скоєнні злочинів на території Дніпропетровської, Полтавської та Кіровоградської областей.

За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

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Автор: Світлана Макринська