Поліцейському загрожує покарання у вигляді ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі, повідомили про підозру начальнику одного з управлінь ГУ Нацполіції в Сумській області у замаху на вбивство єгеря.

Читайте такожКриваві розбірки на Миколаївщині: двом чоловікам прострелили ноги через землю (фото)Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що у серпні 2018 року між начальником одного з управлінь ГУ Нацполіції в Сумській області та єгерем виник конфлікт щодо виконання останнім своїх професійних обов’язків.

«У службовому приміщенні Чорноморського біосферного заповідника НАН України «Морський» поліцейський напав на єгеря. Полковник поліції ударив його по голові руків'ям пістолета та продовжив бити кулаками по обличчю. Надалі, поліцейський вистрілив у бік голови потерпілого, але не влучив», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалому вдалося припинити побиття та затримати нападника.

13 травня полковнику поліції повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та у незаконному проникненні до житла чи іншого володіння, вчиненому службовою особою із застосуванням насильства (ч. 2 ст. 162 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Автор: Світлана Макринська